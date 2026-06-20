Neymar titular? O que Ancelotti sinaliza para o craque no jogo contra a Escócia

Durante uma coletiva de imprensa após o jogo entre Brasil e Haiti, Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, deu uma nova previsão para o retorno de Neymar aos gramados. Segundo o italiano, o camisa 10 estará disponível para entrar em campo e jogar contra a Escócia na próxima quarta-feira, 24.

“Neymar vai treinar amanhã individual, depois na segunda-feira com a equipe e vai estar preparado para jogo contra a Escócia”, disse Ancelotti. Apesar dessa confirmação, o técnico não revelou qual será a equipe escolhida para o último compromisso da fase de grupos e também evitou dizer se o time que entrou em campo contra o Haiti será mantido como titular no restante da Copa do Mundo.

A possível volta de Neymar acontece em um momento importante para a Seleção. O atacante não participou das primeiras partidas do Brasil no torneio após sofrer um problema físico antes do início da competição e vem seguindo um cronograma específico de recuperação. Caso seja relacionado para o confronto diante da Escócia, será sua primeira aparição nesta edição do Mundial.

Ancelotti destacou que a decisão final dependerá da evolução do jogador nos treinamentos dos próximos dias, mas demonstrou confiança de que o atacante estará apto para ajudar a equipe. A expectativa é que Neymar participe inicialmente das atividades com o grupo na segunda-feira, etapa considerada fundamental para avaliar suas condições físicas.

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Mesmo com a possibilidade do retorno do principal nome da Seleção, o treinador italiano manteve o discurso cauteloso ao falar sobre a escalação. Após a vitória sobre o Haiti, ele reforçou que ainda fará avaliações antes de definir os 11 titulares e que pretende levar em consideração aspectos físicos e táticos para a partida decisiva da fase de grupos.

A expectativa em torno de Neymar é grande entre torcedores e comissão técnica. Além da experiência em Copas do Mundo, o camisa 10 é visto como uma peça capaz de aumentar o poder criativo da equipe em um momento importante da competição. O confronto contra a Escócia pode representar não apenas sua estreia no torneio, mas também um reforço de peso para o Brasil na busca pela classificação e pelo primeiro lugar do grupo.