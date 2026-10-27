Neymar se revolta ao ver a filha vestida com camisa do Palmeiras e Biancardi rebate
Jogador do Santos brinca com a escolha da filha de 3 anos; os times se enfrentarão na quarta, 28, pelo Brasileirão
Durante uma live no Instagram na segunda-feira, 26, Neymar se revoltou ao ver a filha Mavie, de 3 anos, vestida com a camisa do Palmeiras, em vídeo compartilhado por Bruna Biancardi nos stories. As imagens mostram a influenciadora maquiando a menina, que usa a peça do time alviverde. O jogador lidou com bom humor: “Está de sacanagem! Pô, está tirando! “, disse ele.
Um amigo do jogador, que gravava a live enquanto ele dirigia, lembrou que Bruna é torcedora do clube paulista. “É problema dela, filho”, respondeu Neymar. Bruna, inclusive, chegou a explicar nos comentários de uma publicação na rede social que a filha costuma vestir as camisas de diferentes clubes. “Ela tem vários times e adora se vestir com roupa de futebol por aqui”, escreveu a influenciadora.
Santos e Palmeiras se enfrentarão na noite de quarta-feira, 28, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Brasileirão. Em grande fase, o alviverde briga pela liderança da competição com o Flamengo, enquanto o Peixe oscila em momento irregular — com 46 pontos, o Santos é o 8º colocado na tabela.