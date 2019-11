Neymar, Ronaldinho, Xavi e mais: os craques que jogaram o Mundial Sub-17

A Copa do Mundo Sub-17, sediada neste ano pelo Brasil, chega às quartas de final no próximo domingo, dia 10. A seleção brasileira é uma das favoritas ao título e conta com talentosos jogadores no elenco, como o atacante Talles Magno, do Vasco, que sofreu uma lesão na coxa nas oitavas de final. O histórico prova que o torneio reúne, em pouco mais de 30 anos, futuros craques do esporte.

Dentre os talentos revelados no Mundial Sub-17, se destacam os brasileiros Ronaldinho Gaúcho, campeão em 1997, Adriano, campeão em 1999, e, há 10 anos, Neymar representou a seleção, que não passou da fase de grupos. No título de 2003, o destaque do Brasil foi o atacante Evandro Roncatto, eleito o Bola de Prata da competição, mas que não teve tanto sucesso posteriormente.

O Brasil, porém, só teve dois jogadores premiados com a Bola de Ouro do Mundial Sub-17. Na primeira edição, em 1985, na China, o meia William, campeão brasileiro pelo Vasco em 1989, foi eleito o melhor jogador da competição. Em 2005, foi a vez do volante Anderson, campeão da Liga dos Campeões pelo Manchester United em 2008, levantar a taça de melhor jogador.

Prodígios também participaram do torneio representando outros países, como os campeões mundiais Gianluigi Buffon, ídolo da Juventus e Itália, Xavi Hernández, ídolo de Barcelona e Espanha, e Toni Kroos, que venceu a Copa com a Alemanha em 2014 e foi tricampeão da Champions League com o Real Madrid.

Os talentos que disputaram a Copa do Mundo Sub-17

Adriano (1999)

O atacante Adriano Imperador em jogo contra Gana, pelo Mundial Sub-17 O atacante Adriano Imperador em jogo contra Gana, pelo Mundial Sub-17

Adriano foi um dos mais talentosos centroavantes que já vestiu a camisa da seleção brasileira, pela qual levantou as taças da Copa América de 2004 e Copa das Confederações de 2005. Conhecido como “Imperador” pelo seu desempenho na Inter de Milão, ele foi campeão do Mundial Sub-17 de 1999, mas não balançou as redes.

Carlos Tevez (2001)

Carlos Tevez, atacante da seleção da Argentina Carlos Tevez, atacante da seleção da Argentina

Ídolo do Boca Juniors, pelo qual conquistou três títulos da Copa Libertadores, Carlos Tevez participou do Mundial Sub-17 em 2001. O atacante marcou dois gols e foi eliminado nas semifinais pela França.

Francesco Totti (1993)

Francesco Totti, meia da seleção italiana Francesco Totti, meia da seleção italiana

Totti é um dos maiores ídolos da Roma, além de ter levantado a taça de campeão do mundo com a camisa da seleção italiana, em 2006, na Alemanha. O meia marcou um gol no Mundial Sub-17 de 1993, mas não conseguiu evitar a eliminação da Itália ainda na fase de grupos.

Gianluigi Buffon (1993)

Gianluigi Buffon, goleiro da seleção italiana Gianluigi Buffon, goleiro da seleção italiana

Campeão mundial em 2006, o goleiro italiano Gianluigi Buffon, ainda em atividade pela Juventus, foi companheiro de Totti na seleção desde as categorias de base e também participou da frustrante campanha da equipe no Mundial Sub-17 de 1993.

Iker Casillas (1997)

Iker Casillas, goleiro da seleção espanhola Iker Casillas, goleiro da seleção espanhola

Casillas se tornou um dos maiores ídolos do Real Madrid com três títulos de Champions pelo clube. O goleiro, campeão mundial com a Espanha em 2010, participou da boa campanha espanhola no Mundial Sub-17 de 1997, quando a equipe ficou no terceiro lugar.

Neymar (2009)

O atacante Neymar representando a seleção brasileira Sub-17 contra o México, pela Copa do Mundo de 2009 O atacante Neymar representando a seleção brasileira Sub-17 contra o México, pela Copa do Mundo de 2009

Um dos jogadores mais badalados da atualidade, o atacante do Paris Saint-Germain tem seu talento reconhecido desde cedo, e foi a grande estrela do Brasil no Mundial Sub-17 de 2009, mas balançou as redes apenas uma vez e não evitou a queda da seleção ainda na fase de grupos.

Ronaldinho Gaúcho (1997)

Ronaldinho Gaúcho em ação pela seleção brasileira Ronaldinho Gaúcho em ação pela seleção brasileira

Ronaldinho foi duas vezes eleito o melhor jogador do mundo, além de ter uma das mais vistosas salas de troféu entre jogadores de futebol. O meia, antes de suas grandes conquistas, foi campeão do Mundial Sub-17 de 1997, terminando o torneio com dois gols marcados.

Toni Kroos (2007)

O meia Toni Kroos, da Alemanha, em ação no Mundial Sub-17 de 2007 O meia Toni Kroos, da Alemanha, em ação no Mundial Sub-17 de 2007

Tricampeão da Champions pelo Real Madrid e campeão mundial pela seleção alemã em 2014, Toni Kroos foi o grande craque revelado no Mundial Sub-17 de 2007. O meia era o capitão do time e liderou a Alemanha ao terceiro lugar, marcando cinco gols no torneio.

Xavi (1997)

Xavi Hernández, meia da seleção espanhola Xavi Hernández, meia da seleção espanhola

Xavi é um dos maiores ídolos do Barcelona, clube pelo qual conquistou todos os títulos possíveis. Na seleção espanhola, o volante levantou a taça de campeão do mundo em 2010. O talentoso jogador participou do Mundial Sub-17 de 1997 e liderou o time espanhol ao terceiro lugar.