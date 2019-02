Neymar revela preocupação com dores no tornozelo

O atacante Neymar deixou a estreia do Santos no Mundial de Clubes da Fifa satisfeito com a classificação para a final, mas com uma preocupação. O jogador mancou em alguns momentos da vitória por 3 a 1 sobre o Kashiwa Reysol, em Toyota, por conta de dores no tornozelo esquerdo. A próxima partida do Santos será na manhã de domingo, contra o vencedor da partida entre Barcelona (Espanha) e Al Sadd (Catar), que se enfrentam nesta quinta.

Durante o primeiro tempo, Neymar sofreu um pisão do meio-campo Henrique, seu companheiro de Santos, e passou a reclamar das dores. “Incomodou bastante mesmo. Mas agora vou tratar para que no domingo esteja bem para disputar a final”, disse Neymar. O atacante do Santos admitiu que a lembrança da surpreendente eliminação do Internacional no Mundial de Clubes de 2010, quando perdeu na estreia para o Mazembe, assustava os jogadores. “É complicado perder no primeiro jogo, como aconteceu com o Inter. A gente fez uma ótima partida e tirou um peso para a final”. A pressão diminuiu logo aos 19 minutos, quando Neymar marcou um golaço, com uma bela finta no adversário. “Realmente ia chutar no gol. Vi ele vindo rápido, deu para mudar. Foi no improviso”. (Com Agência Estado)