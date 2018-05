Neymar passa por novo exame e é liberado a retornar aos treinos no PSG

Neymar está liberado para voltar aos treinos. Na manhã deste sábado, o astro foi reavaliado por Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, e constatou-se que ele está recuperado de sua cirurgia no quinto metatarso do pé direito.

A confirmação veio pelo próprio Paris Saint-Germain, clube do brasileiro. A expectativa, assim, é de que Neymar acompanhe a partida deste sábado contra o Rennes, em Paris, pelo Campeonato Francês, e volte a treinar no domingo.

“Os exames realizados neste sábado mostraram uma consolidação bastante satisfatória de sua lesão no quinto metatarso do pé direito”, informou o PSG em seu site oficial. “Neymar Jr começará amanhã sua preparação física com a bola no gramado do Centro de Treinamento Ooredoo”.

Neymar fraturou o quinto metatarso em fevereiro, passou por uma cirurgia em março e perdeu o final da temporada do clube francês. Seu retorno aos treinos neste domingo, porém, alimenta a expectativa de que ele chegará em bom ritmo à Copa do Mundo da Rússia, que começa em 14 de junho.

A liberação do atacante ocorre um dia após a confirmação de que Daniel Alves está fora do Mundial de 2018. O companheiro de Neymar do PSG passará por uma cirurgia no joelho direito e ficará seis meses afastado dos gramados.

Com a presença certa de Neymar, a convocação da seleção brasileira será realizada nesta segunda-feira. O Brasil estreia no dia 17 de junho, em Rostov, contra a Suíça. Antes disso, o time de Tite se reúne a partir do dia 21 de maio na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para o início da preparação. Depois, a delegação embarca para Londres, onde faz sua primeira parada antes de chegar à Rússia.