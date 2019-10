Neymar ‘oficializa’ reconciliação com o Santos

Neymar e Santos estão oficialmente – ou melhor, virtualmente – reconciliados. Nesta quarta-feira, 2, o atacante voltou a seguir o clube pelo qual fez história nas redes sociais para promover uma campanha contra o racismo. Já há alguns meses, os dois lados vem acenando para uma reaproximação depois de anos de manifestações de mágoa e até disputas judiciais.

O jogador, que atuou pelo time profissional do Santos entre 2009 e 2013 e faturou diversos títulos, incluindo a Libertadores de 2011, foi mencionado em um vídeo produzido pela Santos TV para louvar os “raios negros” que caíram na Vila Belmiro – Pelé, Robinho Rodrygo e ele próprio. Neymar, então, curtiu a publicação e voltou a seguir o Santos no Instagram.

O ambiente entre clube e sua cria foi abalado por denúncias de ilegalidade contra Neymar e seu pai e empresário nas negociações que o levaram ao Barcelona, realizadas por antigos membros da diretoria. O jogador chegou a ser processado pelo Santos – fato que, ironicamente, se repetiu em sua saída do Barcelona para o PSG.

O atual presidente do Santos, José Carlos Peres, no entanto, se esforçou para reestabelecer os laços com o ídolo. O dirigente chegou, inclusive, a fazer uma proposta de empréstimo a Neymar durante suas conflituosas e frustradas negociações para deixar o PSG. Os gestos parecem ter convencido Neymar, que, aos poucos, foi deixando a indiferença de lado.

Em abril, ele parabenizou o Santos por seus 107 e se disse orgulhoso de fazer parte de sua história. Depois, firmou parceria entre o clube e seu Instituto, em Praia Grande, litoral de São Paulo, e convidou para eventos no local antigos ídolos do clube, como Pepe, Mengálvio, Lima e Edu.