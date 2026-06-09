Neymar: o que se sabe sobre as condições do atacante para a Copa 

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Neymar segue em recuperação, sem previsão exata de retorno aos campos, conforme atualização da CBF. A ressonância mostrou boa evolução, mas ele ainda não treina com bola. A expectativa é que perca a estreia contra Marrocos. Entenda o processo e os próximos passos para o craque.

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As condições de Neymar foram atualizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nessa segunda-feira 8 e deixaram em aberto quando o jogador estará apto.

Neymar realiza trabalhos em campo com a equipe de fisioterapia, mas ainda não participa dos treinos com bola, como é a expectativa de Carlo Ancelotti para esta semana.

Segundo a CBF, a ressonância magnética apresentou “boa evolução em seu tratamento”. Tudo indica que Neymar não jogará a estreia contra o Marrocos, mesmo sem uma confirmação oficial até o momento.

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No fim de maio, o médico da seleção Rodrigo Lasmar apontou um tempo de recuperação de duas a três semanas. O camisa 10 da seleção sofreu uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha esquerda defendendo o Santos, um dia antes da convocação para a Copa.

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Jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo

Brasil x Marrocos – Sábado 13/06 – 19h

Brasil x Haiti – Sexta-feira 19/06 – 21h30

Brasil x Escócia – Quarta-feira 24/06 – 19h