Neymar: o que se sabe sobre as condições do atacante para a Copa
CBF não confirmou se o camisa 10 jogará a estreia contra o Marrocos
As condições de Neymar foram atualizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nessa segunda-feira 8 e deixaram em aberto quando o jogador estará apto.
Neymar realiza trabalhos em campo com a equipe de fisioterapia, mas ainda não participa dos treinos com bola, como é a expectativa de Carlo Ancelotti para esta semana.
Segundo a CBF, a ressonância magnética apresentou “boa evolução em seu tratamento”. Tudo indica que Neymar não jogará a estreia contra o Marrocos, mesmo sem uma confirmação oficial até o momento.
No fim de maio, o médico da seleção Rodrigo Lasmar apontou um tempo de recuperação de duas a três semanas. O camisa 10 da seleção sofreu uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha esquerda defendendo o Santos, um dia antes da convocação para a Copa.
Jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo
- Brasil x Marrocos – Sábado 13/06 – 19h
- Brasil x Haiti – Sexta-feira 19/06 – 21h30
- Brasil x Escócia – Quarta-feira 24/06 – 19h