Neymar negocia transferência de mais de R$1 bi ao Real Madrid

Neymar está negociando com o Real Madrid, informou nesta quarta-feira o jornal espanhol As. De acordo com o veículo, o atacante se reuniu duas vezes com um representante do clube merengue para tratar de uma possível transferência, enquanto o esteve no Brasil se recuperando da cirurgia no quinto metatarso. O valor do acordo chegaria a incríveis 260 milhões de euros (cerca de 1,01 bilhão de reais).

Durante o seu tratamento, o camisa 10 do Paris Saint-Germain recebeu Vincius Junior em sua casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e posou para fotos com a revelação do Flamengo, que já está vendido ao Real Madrid. Segundo o As, um emissário do campeão europeu também participou do encontro. Ronaldo Fenômeno, que também visitou o atacante e mantém relações com seu ex-clube, é outro trunfo do presidente Florentino Pérez, que há muitos anos sonha com a contratação de Neymar.

Quando o atacante da seleção brasileira ainda era um garoto, passou por um período de treinamentos de duas semanas em Madrid, mas acabou não ficando. Quando já era o principal jogador do Santos, esteve muito próximo de fechar com o Real, mas acabou optando pelo Barcelona, pelo qual jogou de 2013 a 2017.

Em agosto do ano passado, Neymar foi contratado pelo PSG por 222 milhões de euros (815 milhões de reais na cotação da época), tornando-se o jogador mais caro da história do futebol. Em sua primeira temporada na França, amargou uma eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões para o próprio Real Madrid, e há tempos já vem sendo especulado em outras equipes.