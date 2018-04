Neymar nega ser dono de casa noturna interditada no Rio

O atacante da seleção brasileira Neymar negou na manhã desta sexta-feira ser dono da casa noturna Boot’s, inaugurada nesta semana no Rio de Janeiro. Em nota emitida pela sua assessoria de imprensa, além de negar propriedade da boate, há ainda a afirmação de que ele não pretende inaugurar qualquer empreendimento do segmento na cidade e que no momento está focado em sua recuperação física – ele sofreu fratura no pé direito.

Em nota do jornal O Globo, o colunista Ancelmo Gois afirmou que a casa Boot’s tinha Neymar como sócio e que foi interditada por não ter documentação legal para funcionamento.

Íntegra da nota de Neymar

Nota de Esclarecimento

Ao contrário do que foi noticiado, informamos que o Atleta Neymar Jr. não tem nenhuma relação com a casa noturna “Boot´s Club”, nem com qualquer outra.

Ele também não pretende ter e nem inaugurar nenhum empreendimento deste segmento. No momento o foco de Neymar Jr. é se preparar para defender a camisa da Seleção Brasileira e do seu clube, o PSG.