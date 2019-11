Neymar mascarado: quem é quem na festa de Halloween do PSG

O clima no Paris Saint-Germain é de total descontração apesar da derrota por 2 a 1 para o Dijon, na última rodada. O elenco se reuniu neste fim de semana para uma animada festa de Halloween e vários jogadores, incluindo Neymar, que se recupera de lesão, capricharam nas fantasias. O atacante brasileiro se vestiu de O Máskara, personagem interpretado em filme homônimo por Jim Carrey, enquanto seus colegas escolheram opções mais assustadoras.

Neymar postou a foto do encontro em suas redes sociais e, ao marcar cada um de seus companheiros, desfez o mistérios sobre suas entidades. O argentino Angel Di María foi vestido de Morte, com foice e tudo, enquanto o uruguaio Edinson Cavani pintou o rosto para se caracterizar com um índio.

Na foto abaixo aparacem, em pé, da esquerda para direita, Di Maria, Cavani, Ander Herrera, Leo Paredes, Neymar e Mauro Icardi; sentados no chão estão Kylian Mbappé e o goleiro Keylor Navas.

Em outras fotos postadas, Neymar mostrou que as esposas e namoradas de alguns atletas também compareceram. O argentino Mauro Icardi, reforço do clube para esta temporada, foi de “Lobo Mau” e sua esposa, Wanda Nara, de Chapeuzinho Vermelho.

Apesar da derrota na última partida, o PSG segue tranquilo na liderança do Campeonato Francês, com 27 pontos, 7 a mais que o segundo colocado Angers.