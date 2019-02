Neymar marca presença em lançamento de campanha beneficente

O zagueiro Edu Dracena, o volante Ibson e o meia Paulo Henrique Ganso marcaram presença em um evento que lançou a Campanha do Agasalho do Estado de São Paulo, em Santos. A solenidade ainda contou com a presença da primeira dama do governo paulista, Lu Alckmin. Mas, como já virou costume, foi Neymar quem roubou a cena na festividade.

A Joia do Santos, que chegou por volta das 16h30 ao local, depois de participar de um evento em São Paulo, fez a alegria das crianças presentes no quartel da Polícia Militar de Santos, no bairro da Ponta da Praia.

Acompanhado do seu filho, Davi Lucca, Neymar autografou uma camisa do Peixe, que foi sorteada, fez uma doação e deixou um recado a garotada. ‘Temos que ser solidários com quem precisa. Seja com pouco ou com muito, o importante é ajudar da maneira como você pode. Ajudar a quem precisa é a melhor maneira de nos sentirmos felizes, colaborando para que as pessoas tenham um futuro melhor. Estou muito feliz de estar colaborando e ajudando’, disse.

Depois de participar do evento, o craque santista deixou rapidamente o local, escoltado pelos seus seguranças. Alguns fãs ainda tiveram sorte e conseguiram se aproximar de Neymar, tirando fotos com o ídolo. Mais cedo, Dracena, Ganso e Ibson haviam atencido à criançada e realizado doações. O trio autografou bolas de futebol, camisas e tirou fotos com os fãs mirins.

O camisa 10 alvinegro ainda revelou sua satisfação por contribuir com a campanha. ‘É tranquilo. Para a gente é sempre muito bom participar. Já devo ter dado mais de 100 autógrafos, mas é algo muito legal. A gente se sente bem de poder ajudar a quem precisa’, comentou Paulo Henrique Ganso.