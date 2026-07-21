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Neymar joga hoje? Veja a situação do camisa 10 para a partida do Santos

Peixe enfrenta o Universidad Central, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 10h17 | Atualizado em 21 jul 2026, 15h03
SANTOS, BRAZIL - NOVEMBER 28: Neymar Junior of Santos controls the ball during a Brasileirao 2025 match between Santos and Sport Recife at Vila Belmiro Stadium on November 28, 2025 in Santos, Brazil. (Photo by Marco Buenavista/Sports Press Photo/Getty Images)
Neymar atuando pelo Santos (Marco Buenavista/Sports Press Photo/Getty Images)
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O Santos enfrenta a Universidad Central, da Venezuela, nesta terça-feira, 21, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Misael Delgado, em Valencia, mas não poderá contar com a presença do atacante NeymarO camisa 10 foi preservado pela comissão técnica e ficou no Brasil enquanto o elenco viajou para a Venezuela. O confronto abre a disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

A ausência não está relacionada a uma nova lesão. Neymar retornou aos treinamentos do Santos na última sexta-feira, depois de participar da Copa do Mundo e cumprir um período de descanso. Desde então, segue uma programação individualizada para recuperar ritmo e condicionamento antes de voltar às partidas oficiais. Na segunda-feira, trabalhou com bola no CT Rei Pelé, mas não embarcou com a delegação.

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Sem seu principal jogador e também sem Gabigol, poupado por uma mialgia nos adutores, o técnico Cuca precisará reorganizar o setor ofensivo. Miguelito, Thaciano e Barreal aparecem como as opções mais prováveis para formar o ataque, com Rollheiser responsável pela articulação no meio-campo.

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O Santos chega pressionado após perder para o Botafogo por 2 a 1 na retomada do Campeonato Brasileiro. A Universidad Central, por sua vez, não disputa uma partida oficial desde o dia 30 de maio e atravessa um processo de reformulação do elenco. O jogo de volta será realizado na próxima terça-feira, 28, na Vila Belmiro.

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O próximo compromisso do Santos pelo Brasileirão será contra a Chapecoense, no sábado, 25, às 18h30. A presença do atacante, entretanto, ainda dependerá da evolução física e da decisão conjunta entre comissão técnica e departamento de preparação.

Universidad Central e Santos nunca se enfrentaram oficialmente. A partida desta terça-feira será o primeiro encontro da história entre os clubes.

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Onde assistir? 

Universidad Central x Santos terá transmissão ao vivo do SBT, da ESPN e do Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

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TAGS:
Neymar
Santos FC
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