Neymar joga hoje? A situação do camisa 10 do Santos

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Neymar está de volta! O camisa 10 do Santos foi relacionado para o jogo da Copa Sul-Americana contra a Universidad Central. Após brilhar no Brasileirão, ele deve começar no banco para preservar a condição física, aproveitando a vantagem de 4 a 1 da ida. Acompanhe a gestão inteligente de Cuca.

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Neymar estará à disposição do Santos nesta terça-feira, 28, no confronto contra a Universidad Central, da Venezuela, pela partida de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O camisa 10 participou normalmente do último treinamento e foi incluído pelo técnico Cuca na lista de relacionados para o jogo. A tendência é que ele comece entre os reservas.

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A possível preservação ocorre justamente depois de o atacante assumir o protagonismo na última partida do Peixe. No empate por 2 a 2 com a Chapecoense, na Vila Belmiro, Neymar marcou os dois gols santistas e evitou uma derrota que agravaria ainda mais a situação da equipe no Campeonato Brasileiro.

O planejamento da comissão técnica passa pela administração da condição física do atacante. Depois da partida com a Chapecoense, Neymar voltou aos trabalhos no CT Rei Pelé e treinou com o restante do elenco. O Santos evita sobrecarregar seu principal jogador em meio a uma sequência apertada de compromissos. A expectativa é que Cuca recorra ao camisa 10 durante a partida apenas se considerar necessário.

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Na Venezuela, o Santos venceu a Universidad Central por 4 a 1. Por isso, pode até perder por dois gols de diferença na Vila Belmiro e ainda assim avançará às oitavas de final da competição. O cenário permite ao treinador controlar a minutagem de Neymar e preservar o atacante para o duelo de sábado contra o Remo, pela Copa do Brasil.

A provável formação santista tem Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gabriel Bontempo, Rollheiser e Miguelito; Barreal e Rony.

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Onde assistir a partida entre Santos e Universidad Central hoje?

Santos e Universidad Central se enfrentam às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, da ESPN e do Disney+.