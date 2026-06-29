Neymar ironiza economista que ‘previu’ derrota do Brasil para Japão

Após o Brasil vencer o Japão por 2 a 1, o jogador Neymar ironizou o economista alemão Joachim Klement, que havia “previsto” a derrota da seleção brasileira na partida.

“Sr. Joachim klement … favor tentar na próxima copa”, escreveu Neymar na rede social X.

O alemão desenvolveu, a partir de 2014, um modelo matemático que poderia prever resultados e os campeões da Copa do Mundo. Feito com o objetivo de provar que esse tipo de previsão não tem base real, o economista deu um tiro no próprio pé ao acertar os vencedores do campeonato desde então.

Seja com a Alemanha em 2014, a França em 2018 ou a Argentina em 2022, Klement acertou todas as previsões e, a contragosto, tornou-se uma espécie de “guru”.

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Agora, a estimativa mais recente do economista é de que a Holanda será campeã, derrotando Portugal na final.

Como funciona o modelo

Atualmente estrategista de investimentos no banco Panmure Liberum, Klement utiliza métodos inspirados em modelos estatísticos empregados no mercado financeiro para estimar o desempenho das seleções. Entre os fatores considerados estão indicadores como população, riqueza nacional, condições climáticas, posição no ranking da Fifa e resultados recentes das equipes.

Curiosamente, o economista afirma que o projeto nasceu como uma forma de demonstrar justamente os limites das previsões e a confiança excessiva de especialistas que acreditam ser capazes de antecipar acontecimentos complexos. A intenção inicial era mostrar como esse tipo de exercício pode ser falho, mas os acertos consecutivos acabaram atraindo atenção internacional para seu trabalho.

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Apesar da fama conquistada com as previsões corretas, Klement costuma alertar que seu modelo não deve ser encarado como uma fórmula infalível. Segundo ele, fatores estruturais ajudam a explicar apenas parte do desempenho das equipes ao longo do torneio.

O próprio economista argumenta que a sorte desempenha papel decisivo em uma Copa do Mundo. Lesões, decisões de arbitragem, confrontos definidos pelo chaveamento e episódios específicos dentro de campo podem alterar completamente o destino de uma seleção.

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Por que a Holanda aparece como favorita

A previsão para 2026 reserva um feito histórico para a Holanda. Embora seja considerada uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial, a equipe jamais conquistou o torneio. Os holandeses ficaram com o vice-campeonato em 1974, 1978 e 2010 e seguem em busca de seu primeiro título.

No entendimento do economista, a atual geração holandesa reúne características favoráveis para uma campanha vitoriosa. O elenco combina experiência e renovação, tendo como principais referências jogadores como Virgil van Dijk e Frenkie de Jong. A profundidade do grupo também aparece como um dos fatores que fortalecem a candidatura da equipe ao título.

Segundo a simulação, a Holanda enfrentará a Espanha em uma das semifinais e avançará à decisão. Do outro lado da chave, Portugal eliminaria a Argentina nas quartas de final e superaria a Inglaterra na semifinal para garantir vaga na final.

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A projeção chama atenção por colocar frente a frente duas seleções que nunca conquistaram uma Copa do Mundo. Enquanto a Holanda acumula três vice-campeonatos, Portugal jamais disputou uma final do torneio. Ainda assim, o modelo aponta vantagem holandesa na decisão.

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