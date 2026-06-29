Neymar ironiza economista que ‘previu’ derrota do Brasil para Japão
'Favor tentar na próxima Copa', escreveu jogador para Joachim Klement, chamado de 'guru das Copas'
Após o Brasil vencer o Japão por 2 a 1, o jogador Neymar ironizou o economista alemão Joachim Klement, que havia “previsto” a derrota da seleção brasileira na partida.
“Sr. Joachim klement … favor tentar na próxima copa”, escreveu Neymar na rede social X.
O alemão desenvolveu, a partir de 2014, um modelo matemático que poderia prever resultados e os campeões da Copa do Mundo. Feito com o objetivo de provar que esse tipo de previsão não tem base real, o economista deu um tiro no próprio pé ao acertar os vencedores do campeonato desde então.
Seja com a Alemanha em 2014, a França em 2018 ou a Argentina em 2022, Klement acertou todas as previsões e, a contragosto, tornou-se uma espécie de “guru”.
Agora, a estimativa mais recente do economista é de que a Holanda será campeã, derrotando Portugal na final.
Como funciona o modelo
Atualmente estrategista de investimentos no banco Panmure Liberum, Klement utiliza métodos inspirados em modelos estatísticos empregados no mercado financeiro para estimar o desempenho das seleções. Entre os fatores considerados estão indicadores como população, riqueza nacional, condições climáticas, posição no ranking da Fifa e resultados recentes das equipes.
Curiosamente, o economista afirma que o projeto nasceu como uma forma de demonstrar justamente os limites das previsões e a confiança excessiva de especialistas que acreditam ser capazes de antecipar acontecimentos complexos. A intenção inicial era mostrar como esse tipo de exercício pode ser falho, mas os acertos consecutivos acabaram atraindo atenção internacional para seu trabalho.
Apesar da fama conquistada com as previsões corretas, Klement costuma alertar que seu modelo não deve ser encarado como uma fórmula infalível. Segundo ele, fatores estruturais ajudam a explicar apenas parte do desempenho das equipes ao longo do torneio.
O próprio economista argumenta que a sorte desempenha papel decisivo em uma Copa do Mundo. Lesões, decisões de arbitragem, confrontos definidos pelo chaveamento e episódios específicos dentro de campo podem alterar completamente o destino de uma seleção.
Por que a Holanda aparece como favorita
A previsão para 2026 reserva um feito histórico para a Holanda. Embora seja considerada uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial, a equipe jamais conquistou o torneio. Os holandeses ficaram com o vice-campeonato em 1974, 1978 e 2010 e seguem em busca de seu primeiro título.
No entendimento do economista, a atual geração holandesa reúne características favoráveis para uma campanha vitoriosa. O elenco combina experiência e renovação, tendo como principais referências jogadores como Virgil van Dijk e Frenkie de Jong. A profundidade do grupo também aparece como um dos fatores que fortalecem a candidatura da equipe ao título.
Segundo a simulação, a Holanda enfrentará a Espanha em uma das semifinais e avançará à decisão. Do outro lado da chave, Portugal eliminaria a Argentina nas quartas de final e superaria a Inglaterra na semifinal para garantir vaga na final.
A projeção chama atenção por colocar frente a frente duas seleções que nunca conquistaram uma Copa do Mundo. Enquanto a Holanda acumula três vice-campeonatos, Portugal jamais disputou uma final do torneio. Ainda assim, o modelo aponta vantagem holandesa na decisão.
EM UM SÓ LUGAR