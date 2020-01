Neymar homenageia Kobe Bryant em vitória do PSG sobre o Lille

O atacante brasileiro Neymar fez os dois gols da vitória do Paris Saint-Germain por 2 a 0 sobre o Lille, na tarde deste domingo, 26, e fez questão de homenagear a lenda do Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, que morreu nesta tarde, em acidente de helicóptero nos Estados Unidos.

É provável que Neymar tenha recebido a notícia no intervalo do jogo. Ao marcar um belo gol ainda na primeira etapa, o atacante celebrou normalmente, com sorrisos e gritos. No segundo, de pênalti, já na segunda etapa, o camisa 10 foi até as câmeras com semblante triste e sinalizou com as mãos os números 2 e 4 em alusão à camisa 24, com a qual Kobe Bryant fez história, conquistando cinco títulos da NBA pelos Lakers.

Com a vitória, o líder PSG chegou a 52 pontos e abriu dez de vantagem sobe o segundo colocado, Olympique de Marselha.