Neymar garante foco no PSG e nega obsessão por Bola de Ouro

Neymar garantiu que a prioridade de sua carreira é o Paris Saint-Germain e destacou que não queria magoar ninguém ao ter negociado o seu retorno para o Barcelona em agosto, dois anos depois de ter trocado o clube ‘blaugrana’ pelo da capital francesa.

“A minha prioridade é o PSG, com envolvimento máximo todas as semanas. O objetivo é vencer o próximo jogo. Em todos os jogos, você tem que trabalhar para a equipe”, declarou o brasileiro em entrevista à revista France Football, em matéria de capa que teve trechos divulgados nesta segunda-feira 16. A íntegra será publicada nesta terça 17.

“Falei muito no ano passado. Agora sou parisiense. Estou 100%. Vou dar toda a minha vida em campo para que o PSG tenha sucesso”, salientou o atleta de 27 anos, que tem contrato até 30 de junho de 2022.

Neymar falou sobre a sexta conquista da Bola de Ouro do amigo Lionel Messi. O camisa 10 do PSG disse que o argentino é o melhor jogador que já viu e aproveitou para negar ter trocado o Barcelona pelo clube francês para ser eleito o melhor do mundo.

Publicidade

Saí porque queria novos objetivos. Não tem a ver com ganhar a Bola de Ouro nem de estar no mesmo clube que Messi. Foi uma honra jogar com ele, é meu amigo e sempre o amarei Neymar

Segundo Neymar, ganhar o troféu de melhor do mundo não é uma obsessão. “Ganhar uma Copa do Mundo é o objetivo que mais busco na minha carreira. Eu também gostaria de ganhar uma Bola de Ouro, mas isso não é uma preocupação.”

Neymar ainda negou existir qualquer briga de egos com o também atacante Kylian Mbappé e garantiu que a relação entre os dois é de amizade. “A gente se ajuda mutuamente em campo para marcar gols. Ele é um cara especial. Trocamos mensagens o tempo todo e não há competições entre nós.”