Neymar ganha presente antes de jogo da seleção na Copa do Mundo

Em recuperação para jogar com a seleção brasileira na Copa do Mundo, Neymar recebeu uma surpresa especial de familiares e amigos nos Estados Unidos. Pessoas próximas ao camisa 10 prepararam uma surpresa personalizada com mensagens de apoio e incentivo ao jogador, que se recupera de uma lesão na panturrilha e ainda não estreou no Mundial.

Exibido nas redes sociais pelo próprio atleta, o presente era uma bandeira do Brasil repleta de recados escritos por membros de sua família e amigos. O item também trazia desenhos das mãos das filhas Mavie e Mel, frutos do relacionamento com Bruna Biancardi. Entre as mensagens deixadas pelos mais próximos estavam frases como “Essa Copa é sua. Deus está com você”, “Bora, irmão. Vai com tudo” e “Já vencemos”.

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A homenagem chega em um momento de expectativa em torno do retorno de Neymar aos gramados. O atacante não jogou com o Brasil no empate com o Marrocos, na estreia da equipe na Copa, e segue realizando trabalhos individualizados na academia do hotel onde a delegação está concentrada nos Estados Unidos. O Brasil entra em campo novamente nesta sexta-feira, 19, em partida contra o Haiti.

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