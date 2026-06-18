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Esporte

Neymar ganha presente antes de jogo da seleção na Copa do Mundo

Camisa 10 se recupera de lesão na panturrilha

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 11h17 | Atualizado em 18 jun 2026, 11h26
Neymar no estádio de Nova York e Nova Jersey na estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026
Neymar no estádio de Nova York e Nova Jersey na estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 (Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar/Getty Images)
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Neymar ganha presente antes de jogo da seleção na Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

Em recuperação para jogar com a seleção brasileira na Copa do Mundo, Neymar recebeu uma surpresa especial de familiares e amigos nos Estados Unidos. Pessoas próximas ao camisa 10 prepararam uma surpresa personalizada com mensagens de apoio e incentivo ao jogador, que se recupera de uma lesão na panturrilha e ainda não estreou no Mundial.

Exibido nas redes sociais pelo próprio atleta, o presente era uma bandeira do Brasil repleta de recados escritos por membros de sua família e amigos. O item também trazia desenhos das mãos das filhas Mavie e Mel, frutos do relacionamento com Bruna Biancardi. Entre as mensagens deixadas pelos mais próximos estavam frases como “Essa Copa é sua. Deus está com você”, “Bora, irmão. Vai com tudo” e “Já vencemos”.

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A homenagem chega em um momento de expectativa em torno do retorno de Neymar aos gramados. O atacante não jogou com o Brasil no empate com o Marrocos, na estreia da equipe na Copa, e segue realizando trabalhos individualizados na academia do hotel onde a delegação está concentrada nos Estados Unidos. O Brasil entra em campo novamente nesta sexta-feira, 19, em partida contra o Haiti.

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Cama de hotel com lençóis brancos, travesseiros e uma bandeira do Brasil estendida sobre o edredom. A bandeira tem a parte amarela coberta por diversas assinaturas e mensagens. Um tablet e uma almofada decorativa estão sobre os travesseiros. Na parte inferior da imagem, lê-se FAMÍLIA E AMIGOS com um coração vermelho abaixo
Bandeira do Brasil com mensagens de apoio de pessoas próximas a Neymar (Instagram/Reprodução)
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