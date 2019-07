Neymar falta em reapresentação; PSG diz que tomará ‘medidas cabíveis’

O Paris Saint-Germain confirmou nesta segunda-feira, 8, que Neymar faltou à reapresentação da equipe para a pré-temporada. O atacante, segundo o clube, sabia da data e local da retomada de atividades do grupo e mesmo assim não apareceu, reforçando as especulações de que está forçando uma saída para o Barcelona.

“Nesta segunda-feira, 8 de julho, Neymar da Silva Santos Junior foi convocado para a retomada das atividades do grupo profissional. O Paris Saint-Germain descobriu que o jogador Neymar Jr. não apareceu na hora e no local combinados, sem ter sido previamente autorizado pelo clube. O PSG deplora esta situação e tomará as medidas apropriadas resultantes dela”, comunicou o clube, em nota.

Neymar tenta acertar seu retorno ao Barcelona, que, por meio do presidente Josep Maria Bartomeu, negou as negociações para contratar o brasileiro. “Sabemos que Neymar quer sair do PSG, mas também sabemos que o PSG não quer que ele saia. Então, não há conversa”, declarou na última sexta-feira, 5.