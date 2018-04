Neymar: ‘Espero não ter de ver a Copa do Mundo pela TV’

Neymar compareceu a um evento de um de seus novos patrocinadores nesta terça-feira, em São Paulo, e contou sobre o processo de recuperação da fratura no pé direito que o tirou do fim da temporada do Paris Saint-Germain e colocou em risco sua participação na Copa de Mundo de 2018. O brasileiro segue fazendo fisioterapia diariamente – das 9 às 21 horas, segundo ele – e espera estar pronto para voltar à seleção brasileira.

O atacante contou que fará um exame no dia 17 de maio, que definirá a data de seu retorno – exatamente um mês antes da estreia da seleção na Copa, contra a Suíça, em Rostov. A equipe se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis, em 21 de maio.

“Pretendo chegar melhor do que eu estava. Existem dúvidas, é normal. Foi a primeira cirurgia da minha carreira, está sendo difícil ficar fora da parte mais gostosa…Vi meu time sendo campeão, de longe, queria estar lá, mas a saúde é o mais importante. A partir do momento que voltar, vou me dedicar ainda mais. Esperei quatro anos por essa Copa.”

A rotina de Neymar mudou bastante e a fase de recuperação da lesão tira boa parte do dia do jogador, mas isso não o faz deixar de fazer o que gosta. “Faço de tudo um pouco, mas sempre com gelo no pé. Namoro, jogo pôquer, que é o meu passatempo preferido, mas tudo fazendo tratamento. A fisioterapia começa às 9 da manhã e vai até às 21 horas”. O camisa 10 da seleção ainda brincou com chefes do TCL, grupo chinês que produz televisões. “Adorei os produtos, mas espero não ter de ver a Copa do Mundo pela TV.”

Perguntado sobre os prováveis destaques da Copa do Mundo, excetuando ele próprio, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, o atacante destacou brasileiros, belgas e a estrela egípcia da atualidade. “Há vários jogadores de muita qualidade, são os melhores do mundo todo. Philippe Coutinho e Gabriel Jesus vão fazer a diferença, espero. Mohamed Salah não está numa seleção de nome, mas pode fazer uma boa Copa. Eden Hazard, Kevin De Bruyne, também o Luis Suárez… Espero que seja uma Copa maravilhosa, mas que eles não façam nada contra o Brasil.”

Após sofrer a lesão no pé, Neymar ficou sabendo de que sua primeira temporada pelo PSG acabaria mais cedo do que o esperado. A eliminação precoce para o Real Madrid nas oitavas da Liga dos Campeões da Europa fez com que surgissem rumores de que o brasileiro poderia sair do clube francês, mas ele garantiu que retorna a Paris assim que se recuperar da lesão. “Ainda não foi decidida uma data para eu retornar ao Paris. Nos falamos quase todos os dias. Voltarei ao PSG assim que estiver pronto”, finalizou.