Neymar em mares nunca antes navegados

Como não deu muito certo na posição de capitão da seleção brasileira, entre as Copas de 2018 e 2022, Neymar partiu para outros mares. O jogador do PSG – aliás, a caminho da porta de saída do time francês, pela porta dos fundos – acaba de anunciar um cruzeiro temático. Vem aí o Ney em Alto Mar.

A brincadeira inclui três noites, de 26 a 29 de dezembro. O texto oficial promete “atrações imperdíveis e shows inesquecíveis”, embora não tenham sido anunciados ainda quais serão. O navio contará com cinema, miniboliche, cassino e simulador de Fórmula 1, além de bares, restaurantes e espaços para festas.

A saída e a chegada da viagem serão por Santos, no litoral de São Paulo, onde Neymar se lançou para o futebol. Ainda não foram divulgados todos os destinos, mas já se sabe que uma das paradas será em Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

A embarcação destinada a acompanhar o cotidiano do atleta tem três tipos de cabines: interna sem janela, externa com janela e externa com varanda. Os valores variam de 4 299 a 6 396 reais.

A pergunta que não quer calar: qual a graça de acompanhar Neymar numa travessia al mare? Nos casos dos cruzeiros de Roberto Carlos, Alexandre Pires e o sertanejo Daniel há diversão com os show de música. Neymar, quem sabe, fará umas embaixadinhas.

🛳️ De 26 a 29 de dezembro de 2023 acontecerá a primeira edição do cruzeiro "Ney Em Alto Mar" e você não pode ficar de fora dessa! Serão três dias e três noites de muita ousadia e alegria, repleto de atrações imperdíveis e shows inesquecíveis para fãs de todas as idades. O navio… pic.twitter.com/tR7rMTSe98 — Neymar Jr (@neymarjr) May 30, 2023