Neymar disputa outro tipo de mundial após derrota na Copa do Mundo

O jogador de futebol Neymar Júnior foi flagrado neste sábado, 11, participando de um torneio mundial de pôquer em Las Vegas, o World Series of Poker (WSOP). O evento é o principal torneio do segmento e cobra 10 000 dólares por inscrição, cerca de 51 000 reais.

A participação do atleta brasileiro foi divulgada pelos canais oficiais do WSOP junto de uma mensagem de boas-vindas: “O superastro brasileiro do futebol entrou na disputa six-max de US$10,000 depois que seu país foi eliminado da Copa do Mundo da FIFA há cerca de uma semana”.

Nas redes, o hobby tem dividido opiniões e múltiplos torcedores da Seleção criticam a atitude do jogador como opulenta e indiferente à derrota na Copa, dor ainda sentida por milhões dos apaixonados pelo esporte. Durante sua trajetória no campeonato de 2026, Neymar fez apenas um gol em pênalti contra a Noruega. Mesmo assim, a partida de 5 de julho acabou em derrota para o time verde-amarelo, contra dois gols feitos por Erling Haaland.

Continua após a publicidade

Caso o país tivesse continuado na disputa, Neymar estaria no gramado contra a Inglaterra em 11 de julho, em vez de estar nas mesas de pôquer de Las Vegas. A Noruega ficou com a vaga e perdeu para os britânicos por dois gols a um.