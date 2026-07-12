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Esporte

Neymar disputa outro tipo de mundial após derrota na Copa do Mundo

Jogador foi flagrado em Las Vegas neste sábado, 11, menos de uma semana após a eliminação

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 11h01
Neymar Jr. sentado em uma mesa de pôquer, usando um moletom cinza com estampa de boca amarela e um boné preto, com fones de ouvido brancos. Ele olha para frente, com expressão séria, enquanto outras pessoas jogam ao redor. Um celular está sobre a mesa verde à sua frente
Neymar no World Series of Poker (X/Reprodução)
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O jogador de futebol Neymar Júnior foi flagrado neste sábado, 11, participando de um torneio mundial de pôquer em Las Vegas, o World Series of Poker (WSOP). O evento é o principal torneio do segmento e cobra 10 000 dólares por inscrição, cerca de 51 000 reais.

A participação do atleta brasileiro foi divulgada pelos canais oficiais do WSOP junto de uma mensagem de boas-vindas: “O superastro brasileiro do futebol entrou na disputa six-max de US$10,000 depois que seu país foi eliminado da Copa do Mundo da FIFA há cerca de uma semana”.

Nas redes, o hobby tem dividido opiniões e múltiplos torcedores da Seleção criticam a atitude do jogador como opulenta e indiferente à derrota na Copa, dor ainda sentida por milhões dos apaixonados pelo esporte. Durante sua trajetória no campeonato de 2026, Neymar fez apenas um gol em pênalti contra a Noruega. Mesmo assim, a partida de 5 de julho acabou em derrota para o time verde-amarelo, contra dois gols feitos por Erling Haaland.

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Caso o país tivesse continuado na disputa, Neymar estaria no gramado contra a Inglaterra em 11 de julho, em vez de estar nas mesas de pôquer de Las Vegas. A Noruega ficou com a vaga e perdeu para os britânicos por dois gols a um.

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