Neymar vai jogar contra o Haiti? CBF toma decisão final sobre o camisa 10

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta quinta-feira, 18, que Neymar Jr. não vai enfrentar a seleção do Haiti pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

“O atleta não viajará com a delegação para a Filadélfia. Ele ficará em Nova Jersey para otimizar a fase final do seu processo de recuperação, fazendo uso das estruturas de excelência do hotel The Ridge e do CT de Columbia Park”, disse a entidade.

Neymar voltou a treinar com bola nesta semana, 30 dias depois da lesão na panturrilha. Inicialmente de tênis, o atacante fez alguns trabalhos de aquecimento e corrida, mas calçou as chuteiras e chegou brincar com a equipe de preparação física.

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Brasil x Haiti

A seleção brasileira enfrenta o Haiti na noite dessa sexta-feira, 19, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A partida começa às 21h30 (horário de Brasília) e será transmitido Globo, SBT, CazéTV, GE TV, SporTV e Nsports.