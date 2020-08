Neymar concorre ao prêmio de gol mais bonito da Europa

O atacante Neymar pode levar mais um troféu depois de uma temporada perfeita pelo Barcelona. O brasileiro concorre ao prêmio de gol mais bonito da temporada europeia de 2014/2015, oferecido pela Uefa, no jogo diante do Paris Saint-Germain, nas quartas de final da Liga dos Campeões, no Camp Nou. Os maiores méritos da jogada, no entanto, são do meia espanhol Andrés Iniesta, que enfileirou marcadores do PSG e deixou Neymar em ótimas condições de driblar o goleiro Salvatore Sirigu e marcar.

Assim como na eleição de Bola de Ouro da Fifa, o brasileiro terá a concorrência do amigo Lionel Messi e do português Cristiano Ronaldo. O gol do argentino diante do Bayern de Munique, com direito a um drible desconcertante em Jèrôme Boateng, e a finalização de bate-pronto de Cristiano diante do Liverpool estão entre os dez candidatos revelados pela Uefa nesta segunda-feira. A eleição será decidida por votação popular no site da Uefa, que mostra todos os concorrentes. Em 2011, Neymar recebeu o prêmio Puskás da Fifa de gol do ano, quando jogava no Santos, pelo golaço marcado diante do Flamengo, na Vila Belmiro.

(da redação)