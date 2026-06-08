Neymar: CBF atualiza situação do atacante após novos exames
Treinador Carlo Ancelotti espera ter camisa 10 nos treinos ainda nesta semana
A CBF atualizou a situação da lesão de Neymar após realizar novos exames nesta segunda, 8. O camisa 10 da seleção brasileira apresentou “boa evolução em seu tratamento”, segundo comunicado da entidade que não divulgou se o atacante estará disponível para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, no sábado, 13, contra o Marrocos.
“O atleta Neymar foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira”, disse a CBF em comunicado oficial.
Em coletiva de imprensa antes do amistoso contra o Egito, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que espera contar com o jogador nos treinos ainda nesta semana: “Acho que é bastante clara. Está fazendo um ótimo trabalho individual. Creio que amanhã vai fazer uma ressonância e se tudo estiver bem, poderá treinar com o grupo na próxima semana”, disse o italiano na sexta, 5.
Neymar sofreu uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha esquerda defendendo o Santos no jogo contra o Coritiba, um dia antes da convocação para a Copa.
O Santos informou inicialmente que o jogador estava com um edema muscular, mas exames realizados na apresentação do jogador à seleção detectaram a lesão muscular que exige maior tempo de recuperação.
O médico da seleção Rodrigo Lasmar indicou tempo de recuperação de duas a três semanas, portanto, o jogador ficou fora dos amistosos antes do mundial, e ainda pode ficar de fora da estreia do Brasil na Copa contra Marrocos, no sábado, 13, às 19h (horário de Brasília).
Confira os jogos do Brasil na Copa do Mundo
- 13/06, 19h – Brasil x Marrocos (Nova Jersey, EUA)
- 19/06, 22h – Brasil x Haiti (Filadélfia, EUA)
- 24/06, 19h – Brasil x Escócia (Miami, EUA)