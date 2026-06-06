Neymar bate o martelo sobre o futuro na seleção brasileira
Jogador que se recupera de lesão vai para a sua quarta copa com a equipe canarinha
Aos 34 anos, o artilheiro da seleção brasileira, Neymar Jr, deve se despedir da equipe canarinha na Copa do Mundo deste ano, na América do Norte. Ao menos é o que indica um comentário feito por ele em uma publicação do perfil oficial da competição no Instagram. “É a última dança”, atestou o santista.
A expressão é usada com frequência no futebol para se referir à despedida de jogadores de suas equipes. A publicação comentada por Neymar conta com fotos do atacante nas copas de 2014, 2018 e 2022, além de uma imagem do ensaio oficial para o torneio deste ano, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá. “Nós o vimos crescer”, atesta a legenda da postagem.
A Copa do Mundo de 2026 começa na próxima quinta-feira, 11. Com uma lesão na panturrilha, Neymar ainda é dúvida para a estreia do Brasil contra Marrocos, no sábado, 13. O jogador vai passar por novos exames na segunda-feira, para reavaliar a situação. A expectativa, no entanto, é que ele esteja disponível ao menos para o segundo jogo, contra o Haiti, no dia 19. Na fase de grupos, o Brasil também enfrenta a Escócia no dia 24.