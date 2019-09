Neymar admite erros e reafirma desejo de ser o melhor do mundo

Neymar vive uma fase de recomeço depois de uma tentativa frustrada de saída do Paris Saint-Germain. O atacante brasileiro de 27 anos voltou a jogar pelo clube e foi decisivo nas duas últimas vitórias da equipe pelo Campeonato Francês. Em entrevista ao diário britânico Mirror nesta terça-feira, 24, ele falou sobre os erros cometidos que abalaram sua imagem e reafirmou um desejo antigo: o de ser o melhor jogador do mundo.

“Eu errei várias vezes, e recuperar a confiança custa caro. O ser humano falha, é normal, parte da vida. Crescemos e aprendemos com os erros. Quero ser o melhor jogador do mundo. Simples assim”, disse Neymar, durante desfile de moda em Paris.

Para alcançar tal objetivo, Neymar, que nem sequer ficou entre os dez pré-indicados do prêmio Fifa The Best nos dois últimos anos, tem noção de que precisa se esquivar das confusões tanto dentro quanto fora de campo.

“Não sou uma pessoa que fala muito. Sou um cara reservado. Mas acabo ficando frustrado, com raiva, explodindo e não falo da forma certa. Estou tentando melhorar nisso. Quando você está bem mentalmente, as coisas acontecem naturalmente. Se você não está bem, as coisas não acontecem da forma como é esperado”, afirmou.

O camisa 10 do PSG comentou também sobre as recentes lesões, que atrapalharam muito o curso de sua carreira tanto nos clubes, quanto na seleção brasileira. “Quando você se sente confiante, pode arriscar coisas diferentes no campo. O pior momento da carreira do atleta é se lesionar. Tive duas sérias em dois anos, e fiquei sem jogar futebol por praticamente seis meses. Senti falta de fazer gols. Futebol é minha paixão.”

Por fim, Neymar foi questionado ainda sobre sua relação com os fãs, e citou o seu grande ídolo dentro do esporte atualmente. “Fico grato e honrado por saber o que é ser ídolo. Eu saí do nada, também sou fã de muitas pessoas. E hoje, gosto de Stephen Curry. É o cara que mais admiro no esporte”, comentou.