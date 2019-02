Ney Franco fala sobre divisões de base e convocação para Olimpíadas

Sem muito alarde, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou na semana passada o I Seminário Nacional de Categorias de Base, que contou com a presença de 37 dos 40 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Algumas das conclusões do encontro, além de assuntos como a convocação da Seleção Brasileira sub-23 para as Olimpíadas de Londres, foram abordados pelo coordenador das divisões de base da CBF e técnico da Seleção Brasileira sub-20, Ney Franco, em entrevista à SporTV.

Abaixo, os principais tópicos abordados por Ney Franco:

A falta de zagueiros e laterais que sibam jogar no 4-4-2 no futebol brasileiro

‘Existe hoje uma preocupação enorme com a ausência de zagueiros e laterais que joguem em um esquema sem três zagueiros. O único pedido do Mano Menezes (técnico da Seleção principal) é que a gente (Seleção sub-20) jogue com essa linha de quatro. Há jogadores que atuam bem quando estão jogando com três zagueiros, porque têm liberdade para jogarem de maneira mais ofensiva. Mas estamos precisando formar mais zagueiros e laterais que joguem assim (no 4-4-2).’

O assédio dos clubes grandes a jogadores jovens de times menores

‘A gente começou a ter um problema nas categorias de base de jogadores sem contrato. Clubes com uma força maior vão para o procurador e levam o jogador do time menor. Há jogador que está há quatro anos no clube, vai e assina com uma equipe maior. Não podemos tirar a liberdade do atleta de ir para onde quiser, mas já passou do momento de um time roubar jogador do outro.’

A existência de um possível projeto para coibir o acesso de empresário a jovens atletas

‘Não existe projeto nenhum. Cada jogador tem o seu representante. Pode ser um familiar, um advogado ou um empresário do futebol. Cabe à família e, em alguns momentos, ao clube dar essa assessoria. Mas um adolescente de 16 anos não tem a capacidade de sentar com um diretor de futebol e fazer um contrato.’

O assédio dos empresários a jogadores da Seleção Brasileira sub-20

‘A Seleção Brasileira é uma vitrine. A gente tenta colocar os atletas sempre em um andar só no hotel, às vezes até tentamos alugar o hotel inteiro. Mas quem quer falar com o jogador espera uma brecha, quando ele sai, vai ao shopping. Ou então vai diretamente ao pai e a mãe dele. E não é só na Seleção Brasileira que isso acontece. Qualquer jogador de 14 ou 15 anos, se estiver no Vasco, Cruzeiro, Atlético-MG, vai chamar a atenção.’

A convocação para as Olimpíadas de 2012

‘Por mais que agente troque informações, a definição de quais serão os 18 atletas é do Mano. Ele tem uma comissão técnica muito boa, são pessoas que ele respeita. Mas no momento de escolher, eu acho que ele vai ali para o canto dele e decide sozinho. Em Londres, vou ficar ao lado dele, dentro de campo, para trocar informações, como um auxiliar.’

Qualidade técnica das seleções de base

‘Além dessa geração vitoriosa (campeã do Mundial Sub-20 no ano passado), há também a Seleção Sub-15. Quem for técnico da Seleção Brasileira na Copa de 2018, vai ter uma gama maior de bons atletas. O treinador vai colher os frutos do trabalho que estamos fazendo nas categorias de base.’