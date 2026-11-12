Neto de Emerson, Enzo Fittipaldi segue caminho da família com estreia na Fórmula E
Piloto foi anunciado nesta quinta-feira, 12, como um dos novos participantes do campeonato
O piloto brasileiro Enzo Fittipaldi fará parte pela primeira vez do grupo que deve competir na Fórmula E. Parte da equipe Lola, o Fittipaldi mais novo fará dupla com Robert Shwartzman, também estreante na categoria. A competição reserva também outra novidade: a chegada da GEN4 para os carros da Fórmula E.
Enzo Fittipaldi já tem experiência no circuito automobilístico. O piloto já venceu corridas da F2, foi vice-campeão da Indy NXT, campeão da F4 italiana e também vice-campeão da FRECA. Enzo atuou na Fórmula 3 e na Fórmula 2, com duas vitórias e treze pódios.
A mistura de Fittipaldi com Robert Shwartzman mantém o padrão das últimas duas temporadas da equipe Lola, com sempre um piloto brasileiro na composição. A Temporada 12, de 2026, foi marcada pela presença de Lucas di Grassi, que competiu por dois ciclos e foi parte da única vitória da equipe na FE.
A linhagem
O piloto não tem conexão com a corrida à toa. Enzo é neto do ídolo brasileiro do automobilismo Emerson Fittipaldi — bicampeão da Fórmula 1 — e também sobrinho-neto de Wilson Fittipaldi Jr. (ex-piloto de F1), sobrinho de Massimiliano Papis (piloto italiano com passagens pela F1 e Champs Car) e de Emmo Fittipaldi (piloto da F2), assim como primo de Christian Fittipaldi (passagens por F1 e Indy) e o irmão mais novo de Pietro Fittipaldi (piloto de testes da Haas F1).
A família Fittipaldi tem relação de longa data com a Lola Cars (responsável pela equipe Lola). Nos anos 1970, Emerson e Wilson disputaram o Campeonato Brasileiro de Carros de Turismo com os veículos da companhia. Agora, Enzo marca o capítulo mais recente dessa história. “Estou extremamente animado por me juntar à Lola para minha temporada de estreia. É um grande passo adiante na minha carreira, e sou imensamente grato à equipe por depositar sua confiança em mim”, afirma o piloto.
Para Mark Preston, diretor da Equipe Lola da Fórmula E, “Enzo é a escolha perfeita, trazendo experiência de diversas séries de monopostos, algo muito útil em sua transição para as corridas totalmente elétricas”. A Temporada 2027 da FE chega com o novo carro GEN4, com potência máxima de 600 kW (cerca de 815 cv), com aceleração de 0 a 100km/h em cerca de 1,8 segundos e 100 a 200 km/h em cerca de 4,4. O carro é capaz de ultrapassar os 335 km/h.