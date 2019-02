Netflix lança documentário sobre a Fórmula 1

A Fórmula 1 anunciou nesta quarta-feira, 20, o lançamento do documentário “Formula 1: Drive to Survive“, que será realizado em parceria com a Netflix, no dia 8 de março. O documentário será produzido pela Box to Box Films, produtora do filme “Senna”. O especial contará com 10 episódios e irá mostrar os bastidores da temporada 2018 da categoria.

“A F1 é um mundo de personagens coloridos e de super egos, emoções, drama, vitórias e tragédia, mas até agora, esse mundo esteve escondido e secreto para os torcedores. Com ‘Fórmula 1: Drive to Survive’, queremos levar os espectadores diretamente para o coração deste mundo que é a F1, e mostrar como é viver, trabalhar e competir dentro do esporte mais rápido do mundo”, destacou Paul Martin, da produtora.

A produção trará cada um dos Grandes Prêmios, com imagens inéditas do campeonato mundial que consagrou o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, como pentacampeão. A proposta é levar ao fã do esporte não apenas a briga pelo campeonato, mas também um pouco da vida pessoal dos pilotos, dentro e fora das pistas.

Confira o trailer completo abaixo:

Unparalleled Speed. Unprecedented Access. F1 comes to @Netflix. From the producer of Amy and Senna, go deeper into the world of F1 in this exclusive all access documentary. Formula 1: Drive to Survive. Coming globally to Netflix on March 8. pic.twitter.com/4grSh7f9vs — Formula 1 (@F1) February 20, 2019

(Com Gazeta Press)