Nepobabies na Noruega: três filhos de craques da seleção de 1994 jogam nesta Copa

A Copa do Mundo de 2026 tem sido palco para uma nova geração de jogadores que carregam sobrenomes conhecidos no futebol. Apelidados de “nepobabies”, termo usado para definir filhos de celebridades que seguem os passos dos pais, vários atletas do Mundial cresceram sob a sombra de ex-craques e agora tentam deixar sua marca nos gramados.

Os casos de maior destaque estão na seleção da Noruega, que voltou à disputar uma Copa após quase três décadas e trouxe no elenco três filhos de ex-jogadores da seleção que participou da competição em 1994.

O nome mais famoso é o de Erling Haaland, conhecido como “cometa Haaland”. Principal estrela da equipe, com mais gols do que partidas disputadas, o atacante segue os passos do pai, Alf-Inge Haaland, que defendeu a Noruega em 1994, também disputada nos Estados Unidos. Também fazem parte do time o meio-campista Kristian Thorstvedt, filho do ex-goleiro Erik Thorstvedt, e o atacante Alexander Sørloth, herdeiro de Gøran Sørloth.

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A coincidência ganhou ainda mais destaque porque a Noruega estreou na Copa com vitória por 4 a 1 sobre o Iraque, nesta terça-feira, 16, com dois gols de Haaland. Mais de 30 anos depois da participação de seus pais no Mundial dos Estados Unidos, os “filhos da Copa de 94” agora tentam conduzir o país a uma campanha histórica.

Vale ressaltar que a nostalgia não se restringe à seleção da Noruega. Um caso emblemático é Luca Zidane, goleiro da Argélia e filho de Zinedine Zidane, um dos maiores nomes da história da seleção francesa. Outro destaque é Timothy Weah, atacante dos Estados Unidos e herdeiro de George Weah, vencedor da Bola de Ouro em 1995 e ex-presidente da Libéria.

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