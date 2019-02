Nenê vai bem pelos Wizards, mas perde para time de Leandrinho

A rodada da noite desta quinta-feira pela NBA teve mais um confronto entre brasileiros. O pivô Nenê anotou um duplo-duplo pelo Washington Wizards, mas não conseguiu evitar a derrota para o Indiana Pacers, de Leandrinho, por 93 a 89, em Indianápolis.

No duelo a parte entre os brasileiros, Nenê foi melhor. Em pouco mais de 30 minutos em quadra, o pivô colaborou com 16 pontos e 13 rebotes. O desempenho de Leandrinho foi inferior, apesar da vitória dos Pacers. O armador foi responsável por marcar quatro pontos e pegar cinco rebotes, nos 13 minutos em que permaneceu em quadra.

Para vencer, o Indiana Pacers contou com boa atuação de Danny Granger, cestinha da partida com 25 pontos. Destaque também para David West e George Hill, autores de 14 pontos cada. O Washington Wizards teve como principal jogador em quadra Jordan Crawford, que terminou com 20 pontos para os visitantes.

Recém-contratado pelos Wizards, Nenê ainda não conseguiu emplacar com o time de Washington. Nos últimos cinco jogos, os Wizards perderam todos. A campanha ruim vem desde o início da competição e eles ocupam a penúltima posição na Conferência Leste, com apenas 11 vitórias e um total de 39 tropeços. O Indiana segue bem melhor que os adversários desta noite. Com 30 triunfos, em 50 jogos, o time ocupa a quinta colocação no Leste.

Confira os outros resultados da rodada pela NBA:

Miami Heat 106 x 85 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 99 x 93 New Orleans Hornets

Los Angles Lakers 93 x 102 Oklahoma City Thunder