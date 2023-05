Nem desmaio atrapalha classificação épica do Luton Town a Premier League

Imagine estar no jogo mais importante da sua história, buscando uma vaga inédita na Premier League, dentro de Wembley e, ainda nos primeiros minutos da partida, ver seu capitão desmaiar no gramado. Mesmo assim, conseguir manter a equipe nos eixos e vencer numa disputa de pênaltis emocionante. O que parece ser um roteiro da famosa dramaturgia britânica aconteceu de verdade com o modesto Luton Town, no último sábado (27), quando a equipe do sudeste da Inglaterra venceu o Coventry City nas penalidades (6×5), depois do empate em 1 a 1, na Championship, a segunda divisão do país.

Com a vitória, a equipe vai disputar a Premier League pela primeira vez, já que este formato foi criado na temporada 1992/93, um ano depois da última participação do Luton na primeira divisão.

A epopeia da equipe começou aos 11 minutos do primeiro tempo, quando o capitão Tom Lockyer, caiu no campo, causando pânico entre os companheiros e apreensão nos mais de 80 mil torcedores em Wembley. O atleta saiu do estádio em uma ambulância. Mas 12 minutos depois, os Hatters – “chapeleiros”, como são chamados, abriram o placar, com Jordan Clark. Mas aos 21 do segundo tempo, o brasileiro Gustavo Hamer fez o gol de empate do Coventry. Após o empate permanecer no tempo regulamentar e na prorrogação, o Luton acertou todas as cobranças e venceu quando Dabo, do Coventry, errou feio o sexto pênalti.

A festa tomou conta de parte das arquibancadas de Wembley, da pequena Luton e foi parar no hospital, onde capitão Lockyer acompanhou o restante da partida e comemorou muito a conquista.

In case anyone didn't see this on insta last night. A message from Locks 🧡 pic.twitter.com/d6aTZBWKog — Luton Town FC (@LutonTown) May 28, 2023

Reforma no estádio

Após vencer o mata-mata da Championship, que garante a terceira vaga a Premier League, o Luton Town vai receber 170 milhões de libras (cerca de R$ 1 bilhão). Além de se reforçar para estrear na competição, o clube já sabe que terá uma grande obra pela frente: reformar o pequeno e antigo estádio de Kenilworth Road, com capacidade para pouco mais de 10 mil pessoas. Erguido em 1905, 20 anos depois da criação do time, o estádio terá novas áreas e a reforma da pitoresca fachada. A estimativa é de que o clube gaste aproximadamente 60 milhões de reais para apresentá-lo a Premier League.

O Kenilworth Road, estádio do Luton Town, tem apenas 10.356 lugares de capacidade. Precisará de uma reforma para receber jogos da Premier League. pic.twitter.com/LNBuEbauJd — Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) May 27, 2023