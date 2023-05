Nem Cristiano Ronaldo e Messi juntos batem fortuna de atleta dinamarquesa

Nem com os “petrodólares” do Al Nassr e os generosos contratos assinados pelo Paris Saint-Germain, nem assim, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, os dois mais bem pagos atletas do mundo, chegam perto da fortuna de Anna Kasprzak.

Provavelmente conhecida apenas no mundo do hipismo, a amazona dinamarquesa de 33 anos, que disputou os Jogos Olímpicos de Londres 2012, quando foi quarta colocada a prova de Adestramento, e Rio de Janeiros (2016), possui uma patrimônio estimado em 1 bilhão de euros (R$ 5,37 bilhões). A atleta, que também tem como seus principais resultados, o vice-campeonato europeu de Adestramento de 2017, logicamente não tem neste esporte sua fonte de renda mais “expressiva”.

Anna é herdeira e dona, junto com seus irmãos Andre e Hanni, de uma marca de calçados dinamarqueses. A ECCO, que foi fundada pelo avô. Karl Toosbuy, ainda na década de 60 do século passado e é comercializada em 90 países, tem atualmente faturamento de 1, 46 bilhão de euros (aproximadamente R$ 7,8 bilhões).

A título de comparação, o atacante português Cristiano Ronaldo, que está jogando no Al Nassr, da Árabia Saudita, tem uma fortuna estimada em US$ 136 milhões (R$ 686,8 milhões), segundo a revista Forbes. Messi, de saída do PSG, vem logo atrás, com US$ 130 milhões (R$ 656,5 milhões).