NBB: Basquete Cearense vence Bauru com cesta espetacular

A equipe do Basquete Cearense conseguiu uma vitória espetacular sobre o Bauru, na noite desta quarta-feira, pela fase classificatória do Novo Basquete Brasil (NBB), graças à criatividade e ao talento de Paulinho Boracini. A equipe cearense perdia por 80 a 77, quando teve um lance livre nos segundo finais. Paulinho, então, converteu o primeiro arremesso. Em seguida, sabia que o arremesso simples não lhe bastava e não se contentou em tentar um rebote para dois pontos; Jogou, de propósito, no aro, buscou a bola já na linha de três pontos, no chamada “zona morta” do canto da quadra, e acertou um arremesso genial, que deu a vitória ao Basquete Cearense por 81 a 80, para delírio da torcida no ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza. Assista: