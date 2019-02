NBB: Atletas do Flamengo se retiram do jogo das estrelas

O Flamengo cancelou nesta sexta-feira, 8, a participação de seus atletas de basquete no jogo das estrelas do NBB, que será neste sábado, em Franca, interior de São Paulo. O clube tomou a medida devido ao incêndio no CT Ninho do Urubu, que matou 10 pessoas nesta sexta.

“O Clube de Regatas do Flamengo comunica a retirada de seus representantes do Jogo das Estrelas de basquete em respeito às famílias do lamentável acidente no Centro de Treinamento George Helal na manhã desta sexta-feira (8). Todos retornam ao Rio de Janeiro entre hoje e amanhã”, disse o clube em nota.

O clube seria representado pelos jogadores Anderson Varejão, Franco Balbi, Marquinhos, Nesbitt e Olivinha, além de Gustavinho e do técnico Gustavo di Conti. Os atletas já estavam em Franca, onde ocorre o jogo festivo. A Liga Nacional de Basquete (LNB) planeja fazer homenagens aos mortos e familiares durante o evento.

(Com Gazeta Press)