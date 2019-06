NBA: Toronto pode conquistar título nesta segunda; saiba como assistir

Toronto Raptors e Golden State Warriors disputam, em Toronto, no Canadá, nesta segunda-feira, 10, às 22 horas (de Brasília), o jogo cinco das finais da NBA, que pode definir o novo campeão do torneio. Com três vitórias em quatro partidas, o Toronto pode conquistar o título nesta noite, caso vença novamente. Em caso de triunfo do Golden State, um sexto jogo será disputado na cidade de Oakland. A partida desta noite será transmitida pela TV aberta, na Rede Bandeirantes, e pela TV fechada, pela ESPN.

Um dos destaques do Toronto Raptors é o ala Kawhi Leonard, que retornou a NBA neste ano, após ficar afastado por quase dois anos inteiros por sofrer uma grave lesão no joelho quando ainda atuava e era a principal estrela do San Antonio Spurs. Após entrevero com o treinador Gregg Popovich e o elenco da equipe do Texas, que tinha dúvidas sobre a sua real condição física, ele chegou a “sumir” das vistas de jogadores, técnico e diretoria e seu comportamento o fez ser trocado por DeMar DeRozan.

Aos 27 anos, ele está liderando as estatísticas dos playoffs em pontos, rebotes, roubos de bola, lances livres convertidos e porcentagem de acertos, além de minutos em quadra. Com médias de 30,8 pontos, 10,3 rebotes, 4,0 assistências e 2,0 roubos de bola por partida somente nas finais, ele tem acertado 44,7% dos arremessos totais. É, ainda, apenas o quarto atleta da história a anotar 30 pontos em ao menos 14 partidas de pós-temporada, junto com Kobe Bryant (15), Hakeem Olajuwon e Michael Jordan (16 cada).

Nesta temporada, o jogador pode ajudar a evitar um tricampeonato na NBA. Em 2014, quando atuava pelo San Antonio Spurs, ele foi o grande nome do título sobre o Miami Heat, que então tinha o estelar trio formado por LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh, que tentava o terceiro título consecutivo da liga após derrotar Oklahoma City Thunder em 2012 e o próprio Spurs em 2013. Neste ano, ele pode evitar o terceiro título seguido do Golden State Warriors, campeão em 2017 e 2018.

Pelo lado do Golden State Warriors, para tentar adiar a decisão da NBA, o time pode ter o retorno de Kevin Durant, que estava lesionado na panturrilha e pode voltar a jogar nesta segunda-feira, ao lado dos outros dois destaques da equipe, Stephen Curry e Klay Thompson.

Em onze partidas nos playoffs, Durant tem médias de 34,2 pontos (sua melhor da carreira em playoffs), 5,2 rebotes e 4,9 assistências.

(com Estadão Conteúdo)