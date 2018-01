NBA: Cleveland sofre derrota arrasadora e amplia má fase

O momento do Cleveland Cavaliers é tão ruim que nesta quinta-feira o time “poupou” o astro LeBron James no último quarto, pois a derrota já estava garantida. O atual vice-campeão da NBA foi completamente dominado pelo Toronto Raptors, no Canadá, e perdeu por 133 a 99, na derrota mais ampla da temporada.

A crise começou na noite de Natal de 2017, com a derrota para o atual campeão Golden State Warriors. Desde então, os Cavaliers acumulam seis derrotas em oito partidas. LeBron James anotou 26 pontos contra o Raptors, enquanto Isaiah Thomas falhou nos seus 11 primeiros disparos. O time de Ohio é apenas o terceiro colocado da Conferência Leste com 26 triunfos em 41 partidas.

Fred VanVleet marcou 22 pontos, enquanto Jonas Valanciunas fez 15 e pegou 18 rebotes pelo Toronto, que não contou com os titulares Kyle Lowry, lesionado, e Serge Ibaka, suspenso. O brasileiro Lucas Bebê atuou por três minutos e não marcou pontos. O Toronto é o vice-líder do Leste, com 29 vitórias em 40 jogos. O Boston Celtics lidera com 34 vitórias.