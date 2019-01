NBA: Thunder perde na 2ª prorrogação para Spurs em ‘jogo dos recordes’

O San Antonio Spurs derrotou o Oklahoma City Thunder por 154 a 147 na madrugada desta sexta-feira, 11, na NBA. A partida só foi decidida na segunda prorrogação, após empate por 130 pontos no tempo normal e em 141 pontos na primeira prorrogação. O jogo, além de eletrizante, teve marcas individuais importantes, como a vitória de número 1.222 do técnico Gregg Popovich, dos Spurs. Agora, ele só fica atrás de Don Nelson (1.335) e Lenny Wilkens (1.332) na história da liga.

O destaque do confronto foi o ala-pivô LaMarcus Aldridge, autor de 56 pontos para o San Antonio, maior pontuação de sua carreira, superando os 45 pontos, obtidos diante do Utah Jazz, em 23 de março de 2018. O ala-armador Terrance Ferguson e o ala-pivô Jerami Grant, com 21 e 24 pontos para o Thunder, respectivamente, também atingiram a melhor pontuação de suas carreiras.

Também para o Thunder, o armador Russell Westbrook, MVP (jogador mais valioso) da NBA em 2017, impressionou ao anotar um triplo duplo com 24 pontos, 13 rebotes e seu novo recorde pessoal de 24 assistências. Foi a quarta vez que Westbrook somou, no mínimo, 20 pontos e 20 assistências, nenhum outro jogador conseguiu realizar este feito mais de uma vez.

O San Antonio Spurs contou com um alto aproveitamento nas bolas de 3 pontos para superar os adversários. O time texano terminou uma das partidas mais longas da temporada com 16 acertos em 19 tentativas de 3 pontos, o que dá um total de 84,2% nos arremessos, novo recorde da NBA, considerando, ao menos, 15 chutes tentados por jogo. Outra marca na partida foram os 301 pontos combinados entre as equipes, algo que não acontecia na liga desde 2006.

Confira os resultados dos jogos de quinta-feira:

Miami Heat 115 x 99 Boston Celtics

Denver Nuggets 121 x 100 Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs 154 x 147 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 112 x 102 Detroit Pistons

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks

Washington Wizards x Milwaukee Bucks

Toronto Raptors x Brooklyn Nets

New York Knicks x Indiana Pacers

Houston Rockets x Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolvers x Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers x Charlotte Hornets

Utah Jazz x Los Angeles Lakers

Golden State Warriors x Chicago Bulls]

(Com Estadão Conteúdo)