NBA: técnico pede tempo para torcida ovacionar lenda do time adversário

Doc Rivers, treinador do Los Angeles Clippers, homenageou o alemão Dirk Nowitzki, do Dallas Mavericks, nos segundos finais da partida entre as equipes nesta segunda-feira, 25. Doc parou o jogo e pediu para os fãs de seu time aplaudirem o jogador adversário, ‘um dos melhores de toda a história’, que está em sua última temporada na NBA.

Os jogadores dos Clippers também seguiram o exemplo do treinador, aplaudindo e cumprimentando Nowitzki, quando restavam apenas 9 segundos para o final da partida, vencida pelo time da casa por 121 a 112. O alemão de 40 anos foi ovacionado em várias arenas de adversários nesta temporada, com algum deles até torcendo por ele.

Doc Rivers prompts the LA crowd to show love to Dirk! 👏 pic.twitter.com/IkJcqdbUW9 — NBA TV (@NBATV) February 26, 2019

“Foi muito caridoso. Estou muito lisonjeado. No início eu pensei ‘Por quê o Doc está pedindo um tempo? O que ele está fazendo faltando 9 segundos e com o jogo decidido?’. Então ele pegou o microfone do ginásio. Eu não entendi muito bem, mas foi um gesto de muita humildade. Foi um momento emocionante”, comentou Dirk, em entrevista à ESPN.

Dirk Nowitzki está na NBA desde 1998 e sempre vestindo a camisa do Dallas Mavericks, onde perdeu uma final em 2006, para o Miami Heat, e teve sua revanche na final de 2011, quando liderou a equipe do Texas contra o favorito Heat de LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh. O alemão também é o atual sétimo maior cestinha da história da NBA, com 31.340 pontos. No vídeo abaixo, a torcida do New Yorl Knicks homenageia o ídolo alemão “celebrando” seus pontos: