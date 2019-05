NBA: técnico dos Warriors cita Klopp e Liverpool para elogiar seu time

O técnico Steve Kerr, do Golden State Warriors, usou um palavrão e parafraseou o treinador Jürgen Klopp, do Liverpool, para exaltar vitória de seu time sobre o Houston Rockets, em casa, por 104 a 99, pela semifinal da conferência oeste da NBA. Segundo Kerr, os jogadores foram ‘gigantes para c******’ ao bater os rivais, sem o astro Kevin Durant, e voltar a liderar a série, por 3 a 2.

“Não sou muito fã de futebol, mas o Liverpool conquistou uma das maiores vitórias da história do esporte nesta semana (contra o Barcelona, na semifinal da Liga dos Campeões). Depois da partida, o técnico deles, Jürgen Klopp, disse: ‘As crianças que torcem para o Liverpool devem estar dormindo agora, então posso dizer que nossos jogadores foram gigantes para c******’. Foi o que ele disse. E eu sei como ele se sente, então peço perdão para a minha mãe, que deve estar assistindo (risos), mas nossos atletas são gigantes para c******. Foi uma vitória inacreditável”, comentou, arrancando risadas na coletiva.

Steve Kerr dropping f bombs pic.twitter.com/AMz70jbGZ0 — Ⓜ️arcusD (@_MarcusD3_) May 9, 2019

Na última terça, o Liverpool começou o segundo jogo da semifinal da Champions com 3 a 0 de desvantagem no placar, mas aplicou 4 a 0 no Barcelona, contando com o apoio de seus torcedores, assim como os Warriors na noite da última quarta.

O ala Kevin Durant, que lidera a equipe nos playoffs, com 33 pontos de média, sofreu uma lesão na panturrilha e deixou o jogo ainda no terceiro quarto, com o placar marcando 68 a 65 para os donos da casa.

O armador Stephen Curry, que tinha apenas nove pontos na partida, chamou a responsabilidade e guiou os companheiros na vitória sobre o Rockets de James Harden, candidato ao prêmio de MVP (jogador mais valioso, em inglês).

De acordo com Kerr, que é oito vezes campeão da NBA – cinco como jogador, por Chicago Bulls e San Antonio Spurs, e três como técnico do Golden State Warrios – seu time provavelmente não terá Durant no jogo 6, em Houston, e o ala ainda não tem previsão de retorno. O Golden State já tem o desfalque do pivô DeMarcus Cousins, que teve lesão no quadríceps na rodada anterior.

Milwaukee Bucks garante vaga na final do leste

O Milwaukee Bucks confirmou o domínio na série e eliminou o Boston Celtics, por 4 jogos a 1, depois de mais um triunfo na última quarta-feira, em casa, por 116 a 91. Líder na temporada regular, a equipe é a primeira a se classificar para a final de conferência e aguarda pelo vencedor do confronto entre Toronto Raptors e Philadelphia 76ers.

Os jogos desta quinta-feira:

21h00 – Philadelphia 76ers x Toronto Raptors (Raptors lideram por 3 a 2)

23h30 – Portland Trail Blazers x Denver Nuggets (Nuggets lideram por 3 a 2)