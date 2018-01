NBA: Stephen Curry é o jogador com mais camisas vendidas

Principal jogador do Golden State Warriors, atual campeão da NBA, o armador Stephen Curry também é uma arma poderosa da franquia da Califórnia na venda de produtos licenciados. De acordo com pesquisa divulgada pela própria liga americana, Curry é o jogador que tem mais camisas vendidas nas lojas de produtos autorizados.

Segundo dados coletados nas vendas globais da NBAStore.com (nos Estados Unidos), ente outubro e dezembro do ano passado, Stephen Curry foi o jogador que mais teve camisas adquiridas pelos fãs. A lista dos cinco primeiros jogadores é completada com LeBron James (Cleveland Cavaliers), Kevin Durant (Golden State Warriors), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) e Kristaps Porzingis (New York Knicks).

No mercado brasileiro, porém, a situação é diferente. As vendas nas lojas físicas da NBA, (no Rio de Janeiro, Campinas e Mogi das Cruzes), além das lojas online, LeBron James aparece como o atleta com mais camisas vendidas, deixando Curry em segundo lugar. Em seguida, aparecem Russel Westbrook (Oklahoma City Thunder), Durant e James Harden (Houston Rockets).

A venda de produtos licenciados das franquias da NBA, tanto no mercado americano quanto no brasileiro, apresentam um ponto em comum: o time preferido do torcedor é o Golden State. Nos Estados Unidos, a equipe supera Cleveland, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers e New York Knicks. No Brasil, a o top 5 é completado por Cleveland, Chicago Bulls, Boston Celtics e Lakers.