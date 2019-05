NBA: Sixers e Blazers vencem e forçam sétimo jogo das semifinais

O Philadeplhia 76ers e o Portland Trail Blazers mantiveram as esperanças de chegar às finais de Conferência da NBA nesta quinta-feira 9. No lado Leste, Jimmy Butler, com 25 pontos, oito rebotes, seis assistências e duas roubadas de bola comandou o Sixers, que derrotou o Toronto Raptors, por 112 a 101, no Wells Fargo Center, e empatou a série em 3 a 3, forçando o sétimo e decisivo confronto.

Além de Butler, outro destaque no importante triunfo dos Sixers foi Ben Simmons, que teve sua melhor atuação na série, com 21 pontos e oito rebotes. Joel Embiid também brilhou com um duplo-duplo: 17 pontos e obter 12 rebotes. Pelos Raptors, Kawhi Leonard foi o cestinha com 29 pontos e 12 rebotes, mas não evitou a derrota.

O duelo que definirá o segundo finalista do Leste acontecerá no próximo domingo, no Air Canada Centre, em Toronto. Quem vencer terá como adversário o Milwaukee Bucks, que superou o Boston Celtics por 4 a 1 na série.

Lillard decide – O Portland Trail Blazers também forçou o jogo 7 na semifinal do Oeste ao bater o Denver Nuggets por 119 a 109. Mais uma vez, o ala Damian Lillard foi o destaque do time com 32 pontos. O último e decisivo jogo será realizado no domingo, 12, em Denver.

No outro jogo da chave, o atual bicampeão Golden State Warriors, que lidera a série por 3 a 2, enfrenta na noite desta sexta-feira, 10, o Houston Rockets, em Houston.

(com agência EFE)