NBA: rivais na última final brigam em festa de LeBron James

Draymond Green, ala pivô do Golden State Warriors e Tristan Thompson, pivô do Cleveland Cavaliers, se desentenderam várias vezes durante a última final da NBA, mas a rivalidade se estendeu para fora das quadras. Os dois trocaram socos em uma festa organizada por LeBron James, após a cerimônia do prêmio ESPYs, em Los Angeles, em 18 de julho. O site americano Bossip foi o primeiro veículo a divulgar a história, confirmada por grandes emissoras dos Estados Unidos na última terça-feira.

O conflito entre os dois jogadores começou no primeiro jogo da final, quando ambos já haviam tomado falta técnica por causa de uma discussão. Nos segundos finais, quando o Golden State já havia garantido a vitória por 124 a 114, Thompson jogou a bola no rosto de Green e foi expulso da partida.

“Isso mesmo, tira ele daqui!”, disse Green ao juiz da partida. “Posso encontrar ele na rua em qualquer dia desses”, ameaçou o ala do Warriors na entrevista pós-jogo. Depois do jogo 4 das finais, que rendeu o título ao Golden State, todos os jogadores se cumprimentaram, mas Green se recusou a apertar a mão de Thompson.

TRISTAN THOMPSON EJECTED!! Draymond: yeah get home to that slider 👏🏾👏🏾 Tristan: pic.twitter.com/cI3BSHJpCF — bosselini (@12Mil_) June 1, 2018

Draymond Green tentou se desculpar com o pivô do Cavaliers, que não aceitou o pedido. Ao tentar novamente, Green levou um soco de Thompson e a confusão começou. Kevin Durant e LeBron James foram responsáveis por separar a briga entre seus dois companheiros de equipe, de acordo com o site americano The Athletic. A festa era privada e os convidados não podiam levar câmeras e celulares para o local.