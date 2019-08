NBA: Los Angeles Lakers contrata Dwight Howard

Depois de seis temporadas fora da Califórnia, o pivô Dwight Howard acertou o seu retorno ao Los Angeles Lakers. O jogador de 33 anos assinou um contrato de produtividade válido por um ano. Howard receberá 14.490 dólares (cerca de 60.000 reais) por dia enquanto permanecer na equipe.

O pivô foi a primeira escolha geral do draft da NBA em 2004 pelo Orlando Magic e ficou na equipe até 2012, quando acertou pela primeira vez com os Lakers. A passagem inicial por Los Angeles durou apenas uma temporada. Após vários problemas no ombro direito e uma temporada abaixo da média em pontos, foi contratado pelo Houston Rockets.

Howard também tem passagens por Atlanta Hawks e Charlotte Hornets. Defendeu o Washington Wizards na última edição da NBA.

Em seus 16 anos na NBA, Dwight Howard tem média de 17.4 pontos, 12.6 rebotes e 2.0 tocos por partida. Selecionado oito vezes para o All Star Game, o jogador foi eleito três vezes como o melhor defensor da liga e é o jogador em atividade com mais rebotes (13.184) e tocos (2.051) na carreira.