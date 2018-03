NBA: Lesões assombram o atual campeão Golden State

Stephen Curry, eleito duas vezes o melhor jogador da NBA (MVP), está lesionado e “não tem nenhuma possibilidade de jogar na primeira rodada dos playoffs”, afirmou o treinador do Golden State Warrriors, Steve Kerr, em coletiva no último domingo. O jogador, que segundo o colega Kevin Durant representa “todo o sistema” do time, sofreu uma entorse no ligamento medial do joelho depois de um choque com companheiro JaVale McGee.

“Curry vai ser reavaliado em três semanas para definir a data de retorno, mas estaremos preparados para jogar sem ele”, completou, Kerr. Atrás do Houston Rockets na Conferência Oete, o atual campeão da NBA vem sofrendo com uma longa lista de atletas lesionados. Além de Curry, Kevin Durant, Klay Thompson e Draymond Green, todos protagonistas da equipe californiana, também estão fora por problemas físicos outros nove atletas.

Confira a atual lista de desfalques do Golden State Warriors:

Stephen Curry (entorse no ligamento medial)

Kevin Durant (fratura na cartilagem da costela)

Draymond Green (lesão na região pélvica)

Klay Thompson (lesão no polegar da mão)

André Iguodala (lesão no ombro)

Nick Young (lesão no joelho)

Patrick McCaw (dores na coluna)

Omri Casspi (torção no tornozelo)

Jordan Bell (torção no tornozelo)

Shaun Livingston (lesão na virilha)

David West (lesão no cotovelo)

Zaza Pachulia (lesão no ombro)

Kevon Looney (fratura na mandíbula)