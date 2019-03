NBA: LeBron supera Michael Jordan, mas Lakers perdem a quarta seguida

LeBron James tornou-se na noite desta quarta-feira, 6, o quarto maior pontuador da história da NBA, superando o lendário Michael Jordan. LeBron chegou aos 32.301 pontos, contra 32.292 de Jordan. Apesar do feito, o Los Angeles Lakers voltou a perder, desta vez para o Denver Nuggets, por 115 a 99, ficando cada vez mais distante dos playoffs.

LeBron James agora só está atrás de Kobe Bryant (33.643), Karl Malone (36.928) e do recordista Kareem Abdul-Jabbar (38.387). Na derrota desta quarta, ele anotou 31 pontos, sete rebotes e sete assistências.

A marca foi alcançada no segundo quarto da partida. “Foi muito emocionante. Muitas coisas passaram pela minha cabeça no momento”, disse o atleta, que não deverá disputar os playoffs nesta temporada.

Com uma campanha de 30 vitórias e 35 derrotas, o Los Angeles Lakers está na 11ª colocação da Conferência Oeste. O oitavo colocado, último time que se classifica para os playoffs, é o Los Angeles Clippers, com 37 vitórias e 29 derrotas, com um jogo a mais.