NBA: Lebron marca 35 pontos e leva Cavaliers à final

O astro Lebron James marcou 35 pontos, pegou 15 rebotes, deu nove assistências e levou o Cleveland Cavaliers para a quarta final seguida da NBA. O veterano de 33 anos demonstrou na noite deste domingo que a experiência faz a diferença nos momentos decisivos e comandou a vitória do seu time sobre os jovens do Boston Celtics, neste domingo, pelo placar de 87 a 79, fora de casa, no sétimo jogo da série da decisão da Conferência Leste.

Essa será a oitava final de NBA seguida de LeBron James. Nas quatro primeiras, pelo Miami Heat, ficou com o vice-campeonato quatro vezes. Nas últimas três, pelo Cleveland Cavaliers, venceu uma e perdeu duas para o Golden State Warriors, que pode ser novamente o adversário neste ano. O sétimo e decisivo jogo contra o Houston Rockets acontece nesta segunda-feira.

O jogo deste domingo entre Celtics e Cavaliers foi de muitos erros para os dois lados, terminando com um placar final baixo. Houve muitos desperdícios de bola, jogadores afobados tentando definir o ataque nos primeiros segundos de posse de bola e muita correria. foi necessária a experiência de Lebron James para definir a vitória para o time de Cleveland. Quando a marcação dobrava, ele soltava a bola para um dos coadjuvantes. Lebron também buscava o um contra um e cavava faltas.

O último quarto começou com o Cavaliers com apenas três pontos de vantagem. A dois minutos do final James foi ao ataque cavou falta e acertou os dois arremessos. Pelo Boston, Rozier foi tentar resolver, arriscou um arremesso de três pontos e errou. Lebron mais uma vez avançou, foram três tentar marcá-lo e então ele deu assistência para George Hill entrar livre na bandeja. O Celtics tentou outra dos três e errou. James puxou o contra-ataque, fez a cesta, sofreu a falta e garantiu o triunfo em 87 a 79.