NBA: LeBron James estreia com derrota pelo Los Angeles Lakers

O astro LeBron James não teve a estreia oficial que sonhava pelo Los Angeles Lakers. Na rodada de quinta-feira da NBA, a franquia da Califórnia fez a sua primeira partida pelo temporada regular e foi derrotada pelo Portland Trail Blazers por 128 a 119, fora de casa. LeBron, porém, teve atuação de destaque: marcou 26 pontos, pegou 12 rebotes e deu seis assistências, mas desperdiçou seis bolas durante a partida.

O craque da NBA igualou, assim, a marca de pontos feita por Magic Johnson, ídolo e atual presidente dos Lakers, em sua estreia na NBA em 1979 e ficou a apenas um do primeiro jogo de Kareem Abdul-Jabbar, outra figura lendária, em 1975.

Apenas Josh Hart, com 20 pontos, se aproximou do astro da NBA. Outro veterano da equipe, contratado para esta temporada, o armador Rajon Rondo contribuiu com 11 assistências. “Ainda é cedo. Nós estamos juntos há menos de um mês. Teremos de passar por adversidades, ver como os ‘caras’ vão reagir, como vão crecer na temporada”, afirmou LeBron James após a derrota.

Já os Blazers se beneficiaram do bom desempenho do trio composto por Damian Lillard, Nik Stauskas e C.J. McCollum, todos acima de 20 pontos anotados. O destaque ficou para Lillard, cestinha do jogo com 28 pontos, além de seis rebotes.

