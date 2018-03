O Cleveland Cavaliers visitou o Los Angeles Lakers no último domingo e perdeu por 127 a 113. Com a derrota, o atual vice-campeão da NBA caiu para a quarta colocação na Conferência Leste e vive momento muito conturbado. No entanto, o astro LeBron James teve mais uma grande atuação e surpreendeu o público e a defesa adversária com passes incríveis. O primeiro, iludindo a marcação e passando sem olhar. O segundo, passando por entre as pernas do marcador. Confira:

