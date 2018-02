NBA: LeBron James corre atrás de sucesso… no cinema

Um dos maiores astros da NBA e líder do Cleveland Cavaliers, LeBron James agora quer se arriscar em nova jogada, só que fora das quadras. Em parceria com o executivo, Maverick Carter, da produtora SpringHill Entertainment, LeBron James anunciou que vai produzir uma refilmagem da comédia Uma Festa de Arromba (House Party, 1990, com Christopher Reid, Robin Harris, Christopher Martin e direção de Reginald Hudlin) – em que tudo dá errado numa festa de jovens.

O filme, segundo LeBron James, é especial, pois fez parte de sua infância. “Todos que cresceram comigo amam House Party”, disse James, ao Hollywood Reporter.

Um dos favoritos ao prêmio de melhor jogador da temporada, LeBron James pode também entrar no time de jogadores de basquete que tiveram aparições em Hollywood. Kobe Bryant foi indicado ao Oscar pelo curta Dear Basketball, de 2017, em que anunciou sua aposentadoria, e Michael Jordan estrelou Space Jam em 1996 – e que pode ter LeBron na sua segunda edição ainda sem data definida.